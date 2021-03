oe24.tv verzeichnet Rekordmarktanteil seit Gründung

Der Sender der Mediengruppe Fellner erreichte erstmals 3,7 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe. ATV lockte zur Primetime erneut am meisten der 12- bis 49-Jährigen vor den Schirm.

Der Nachrichtensender oe24.tv hat am Mittwoch einen neuen Rekordmarktanteil erzielt. Erstmals seit Bestehen erreichte der Sender der Mediengruppe Familie Fellner über den gesamten Tag betrachtet einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. In der Gesamtzielgruppe (12+) betrug er laut einer Aussendung 2,6 Prozent. Auch eine erzielte Nettoreichweite (12+) von mehr als 500.000 Personen bedeutete einen Rekord.

Oe24.tv war mit den neuen Rekordmarktanteilen zum ersten Mal unter den fünf in Österreich meistgesehenen Privatsendern vertreten. Zurückzuführen ist das auf einen starken Hauptabend am Tag der Verkündung neuer Corona-Maßnahmen für den Osten des Landes. 372.000 Personen schalteten von 20 bis 24 Uhr ein. Das entsprach einem Marktanteil von 4 Prozent in der Kernzielgruppe und 3,1 Prozent in der Gesamtzielgruppe.

ATV verbuchte den dritten Mittwochabend in Folge die meisten 12- bis 49-jährigen Zuseher zur Primetime. Die gestrige Folge der 7. Staffel von "Das Geschäft mit der Liebe" kam auf 14,8 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe. Durchschnittlich 245.000 Personen (12+) verfolgten die Sendung. Die Ausgabe war damit die drittstärkste seit Formatbestehen.