Frohe Osterruhe!

Viele Menschen waren schon in Sorge, dass die Landeshauptleute nun neue Öffnungen verkünden – dass sie also etwa wieder raus aus dem Home-Office müssen. Jetzt, da sie es sich gerade so gemütlich darin eingerichtet hatten. Manche Paare haben im vergangenen Jahr das ganze „Kamasutra“ durchgespielt – und das mehrmals täglich.

So weit kam es dann aber doch nicht. Die Landeshauptleute setzten nur auf eine „Osterruhe“. Das heißt, das Böllerschießen zu den Feiertagen muss heuer etwas leiser ausfallen. In den Nestern sind nur Eier aus zwei verschiedenen Legebatterien erlaubt. Und die Osterhasen müssen nun verpflichtend FFP2-Masken tragen. Die Osterhasengewerkschaft (OHG – nicht zu verwechseln mit OGH) hat allerdings schon Beschwerde eingelegt: Die FFP2-Masken würden so schwer über die Ohren gehen und diese dann auch noch ständig nach vorn drücken. Dass der Osten mit dem Wasserkopf Wien bei den Maßnahmen wieder einmal bevorteilt wurde, ärgert allerdings die Bürger in anderen Bundesländern. Zum Ausgleich soll es zu Ostern daher auch einen Western geben.

Ganz nimmt den Menschen das bevorstehende Fest im Kreise ihrer allerengsten Anverwandten aber ihre größte Sorge nicht ab: Dass sie 2025 tatsächlich raus aus dem Home-Office müssen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2021)