Antigentests finden nur Bruchteil der infizierten Schüler

Die Dunkelziffer Corona-Infizierter Schüler sank (auch) dank der Antigentests. Aber diese haben viele Schwächen. Das Ministerium will nun bessere Tests zumindest an Unterstufen einsetzen.

Die Zahl der Corona-Infektionen bei Kindern ist rasant gestiegen: Fünf bis 14-Jährige hatten zuletzt in einigen Bundesländern eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 400, den höchsten Wert aller Altersgruppen. Die jüngsten Ergebnisse der Gurgelstudie geben nun einen Einblick, was sich in Sachen Corona an Schulen tut – und, was das Testen bringt.