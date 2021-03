Hat Hollywood zu Gott gefunden?

Drucken



Teen-Romanze im christlichen Sommercamp: „A Week Away", von Netflix als „das erste christlich geprägte Musical seiner Art" beworben.

Filme mit ausdrücklich christlicher Zielgruppe waren in Hollywood lange ein Randphänomen. Heute schielen auch große Studios auf den evangelikalen Markt. Zur Premiere von „A Week Away“: eine kurze Geschichte des gläubigen US-Kinos.

Boy trifft Girl im Sommercamp, singt und tanzt sich in ihr Herz, findet sich selbst und die Liebe. Braucht es noch mehr für einen gelungenen Teenagerfilm? Nein, lautet die bewährte Antwort. Doch in den USA (und nicht nur dort) gibt es eine kaufkräftige Klientel, die immer dringlicher Einspruch erhebt: Was fehlt, ist eine Prise Jesus! Könnte das Ferienlager nicht christlich sein? Die Liebe sittsam und keusch? Das Liedgut von göttlicher Ehrfurcht erfüllt?