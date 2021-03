Die Signale eines Schauspiels ohne Publikum

Ob Olympia, WM-Qualifikation oder die nahende Fußball-EM: Allerorts fehlen Fans oder sind weiterhin höchst fraglich bis umstritten. Gespielt wird jedoch auch ohne sie.

Keine Zuschauer, kein Jubel, dafür Symbolik und blumige Worte der Hoffnung: Am Donnerstag nahm im japanischen Fukushima der olympische Fackellauf für die Sommerspiele in Tokio nach einem Jahr Verschiebung seinen Lauf. Er wird die gleichen Bilder zeigen wie die gestartete WM-Qualifikation der Fußballer für Katar 2022 oder womöglich auch die in zwölf Ländern geplante und in Pandemiezeiten absurd wirkende EM: en gros leere Stadien. In Dänemark (Kopenhagen 12.000), Russland (St. Petersburg 35.000) und in den Niederlanden könnten jedoch Zuschauer dabei sein. Es bleibt abzuwarten, ob diese Vorfreude Realität wird.