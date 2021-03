Mira Lu Kovacs: "Vielleicht ist es morgen besser"

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Mira Lu Kovacs am Yppenplatz, der für sie zu einem persönlichen Stadtzentrum geworden ist • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Mit der Pandemie kam die Depression: Wie sich Mira Lu Kovacs mit ihrem ersten Soloalbum selbst aus einer schwierigen Phase herausgetröstet hat.

Ist es platt, zu sagen, dass in der Kunst schöne Dinge oft aus Schmerz entstehen?



Mira Lu Kovacs hat den Yppenplatz als Treffpunkt vorgeschlagen; seit Jahren wohnt sie immer irgendwo in Gehweite, auch ihr Proberaum liegt hier. Anlass für das Gespräch ist ihr erstes Soloalbum, das am Freitag erscheint. Es ist etwas, das sie schon seit einiger Zeit machen wollte, auch wenn die Dinge bei ihre „selten ultrageplant“ seien. „Aber so etwas drängt sich fast ein bissl auf, es muss irgendwie raus. Aber es wäre nicht entstanden, wenn die Lockdowns nicht passiert wären, weil ich keine Zeit gehabt hätte. Ich wär auf Tour gewesen.“