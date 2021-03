Hans Peter Doskozil: Neuerdings Genosse Geschlossenheit

Montag, Dienstag und Mittwoch war Hans Peter Doskozil für Gespräche in Wien.

Der burgenländische Landeshauptmann trat am Mittwochabend erstaunlich konziliant auf. Im Kanzleramt plädierte er für einen Mini-Lockdown zu Ostern – und für gemeinsame Verantwortung. Was ist da passiert?

Ein Geheimtipp ist es ja nicht, vor allem nicht für Medienvertreter – aber wenn man im politischen Wien nach Hans Peter Doskozils Corona-Politik fragt, erhält man erstaunlich oft den Hinweis: „Schauen Sie ins Archiv!“ Hinter dem Imperativ versteckt sich der Vorwurf, der burgenländische Landeshauptmann (SPÖ) würde seine Meinung über die Corona-Maßnahmen regelmäßig ändern. Einige äußern den Vorwurf mit Genugtuung, andere sind eher verärgert. Am Ende kommen sie aber zum Schluss: Gut, dass es am Mittwochabend so gekommen ist, wie es gekommen ist.