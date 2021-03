Für Deutschland ist Frankreich Hochrisikogebiet

Hohe die hohe Rate von Neuinfektionen mit der ansteckenderen Mutante in mehreren Teilen des Landes bringt Frankreich auf die rote Liste Deutschlands.

Deutschland steht offenbar davor, Frankreich als Hochrisikogebiet einzustufen. Nach Informationen der „FAZ“ plant das Robert-Koch-Institut zum Unmut der Regierung in Paris, das Nachbarland am Freitag zur roten Zone zu erklären, samt Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland. Schon Ende Februar hatte Deutschland die französische Region Moselle, an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz, als Risikozone deklariert. Der Grenzverkehr ist seither stark eingeschränkt.

Frankreich steckt mitten in der dritten Welle der Pandemie. Zuletzt verzeichnete das Land 65.000 Neuinfektionen, der Inzidenzwert stieg auf über 300 – beinahe das Dreifache des deutschen Werts. Laut Premier Jean Castex sind drei Viertel der Erkrankungen auf Mutanten zurückzuführen.

Zuletzt hat die Regierung über die Großregion Paris, Nordfrankreich und die Côte d'Azur einen Lockdown verhängt. Im ganzen Land ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Auch die Regierung selbst ist betroffen: Kulturministerin Roselyne Bachelot (74) wurde in ein Spital eingeliefert.

