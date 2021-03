Die Tage in der Redaktion sind gezählt, wir gehen mit gutem Beispiel voran und bleiben erneut zu Hause.

Um den Abschiedsschmerz zu lindern, sammeln wir Argumente, was daheim besser ist: Niemand reißt ständig genau das eine Fenster auf, das einem einen Hexenschuss beschert. Der eine sagt mahnend „Lüften“, die ständig frierende Kollegin hält bibbernd eine Tasse Tee in den Händen. Der Tee heißt „Wohlige Wärme“. Sie hat auch „Gute Laune“ in der Schublade.