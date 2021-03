Der Austro-Thriller

Die Vorgänge im BVT wären eine gute Vorlage für eine Verfilmung.

Das wäre doch ein Plot für einen Austro-Thriller: Im österreichischen Geheimdienst (jaja, den gibt es wirklich) bildet sich eine konspirative Zelle, die all das macht, was böse Buben in Geheimdiensten so machen: Staatsgeheimnisse an andere böse Buben in anderen Geheimdiensten verkaufen, mit dubiosen Wirtschaftsbossen packeln, Kollegen ausspionieren, Politiker mit geheimen Infos manipulieren.

Und dann der große Coup: in einer groß angelegten Intrige versucht die Gruppe, die Macht im Geheimdienst zu übernehmen. Es gelingt ihnen, den neuen Minister auf ihre Seite zu ziehen, einen machtbewussten Politiker, der ohnehin mit der vom Vorgänger ausgesuchten Beamtenschaft aufräumen will. Mit Hilfe einer naiven Staatsanwältin, die das Ränkespiel nicht durchschaut, werden die Gegner kalt gestellt.

Doch dann der Gegenschlag: Dem Parteichef des Politikers wird eine Falle gestellt, Videos zeigen, wie er leicht illuminiert halb Österreich an eine östliche Oligarchin verkaufen will. Die Veröffentlichung des Videos sorgt für ein politisches Erdbeben, die Regierung stürzt, der Minister muss zurücktreten. Und damit ist auch der große Coup gescheitert.

Das ist völlig irreal? Jeder Verlag, jeder Filmproduzent würde den Plot zurückwerfen? OK, bleiben wir lieber bei der Realität. Und die schaut so aus: Im österreichischen Geheimdienst (jaja, den gibt es wirklich) bildet sich eine konspirative Zelle ...