Markus Hengstschläger gestaltet die Jubiläums-Presse am Sonntag zum 12. Geburtstag.

Zum 12. Geburtstag der "Presse am Sonntag“ gestalten Gast-Chefredakteur Markus Hengstschläger und das Paar Erwin Wurm und Elise Mougin-Wurm die Zeitung. In dieser Folge erzählt Genetiker Hengstschläger vom Zeitungmachen und was er dabei gelernt hat. Ein Werkstatt-Besuch.

Der Gastchefredakteur Hengstschläger im Gespräch Am 28. März erscheint eine besondere Ausgabe zum 12. Geburtstag der "Presse am Sonntag". Genetiker Markus Hengstschläger war diesmal Gastchefredakteur, Erwin Wurm und Elise Mougin-Wurm gestalten die Zeitung. In dieser Folge schauen wir den Gast-Chefredakteuren über die Schulter, Markus Hengstschläger erzählt, wie er das Zeitung machen erlebt hat und welche Gäste er eingeladen hat, von den Nobelpreisträgern Harald zur Hausen und Mohammad Yunus, dem ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt bis zur Schriftstellerin Juli Zeh, Komödiantin Anke Engelke, Sopranistin Elina Garanca, Geigerin Anne-Sophie Mutter und viele viele mehr. Erwin Wurm sagt, wo für ihn Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Wissenschaft und Kunst liegen. Die Ausgabe ist am Sonntag auf Bahnhöfen erhältlich und als E-Paper in der "Presse"-App. Außerdem kann man sie nachbestellen unter diepresse.com/sonntagsjubilaeum Die Ausgabe entstand unter Mitwirkung von Sonntagschef Christian Ultsch und Chefredakteur Rainer Nowak. Diese Podcast-Folge geschnitten hat Georg Gfrerer von Audio-Funnel.com.

Der Podcast wurde entwickelt von Anna-Maria Wallner (Idee, Konzept, Moderation und Stimme) und Georg Gfrerer (Ton, Aufnahme, Schnitt).

