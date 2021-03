Zwei verlorene Punkte auf dem Weg zur WM 2022 in Katar

Österreich ließ beim 2:2 in Glasgow wichtige Zähler liegen, vor allem gegen auffallend schwache Schotten. Alaba schien nicht bei der Sache, Torhüter Schlager patzte, Teamchef Foda überlegt. Manchmal hilft aber auch der Blick in den Rückspiegel.

Ist ein 2:2 gegen eigentlich harmlose Schotten eine Enttäuschung oder ist dieses Remis nach all den Wirren um Deutschland-Legionäre, Quarantäne und Diskussionen über Heimrecht und Reise-Logistik doch ein gelungener Start in die WM-Qualifikation? Österreichs Fußballteam steht nach dem ersten Spiel auf dem Weg zum Event 2022 in Katar schon vor einem Fragezeichen.



Es ist freilich nicht von Belang, ob die in der Not erwogene B-Elf, also eine Auswahl ohne Legionäre, womöglich besser gespielt hätte wenngleich der Auftritt von David Alaba in Wahrheit erschreckend schwach war. Nein, es drängt sich schon früh eine andere Ausgangslage auf: war dieses Remis schon der Unterschied im eigentlichen Duell mit Dänemark um den Sieg in Gruppe F? Bleibt Österreich erneut nur die Hoffnung auf das Play-Off?