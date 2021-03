Massive Ausweitung der Luftangriffe gegen den IS im Nordirak

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Amerikanische F-15E Strike Eagle über dem Nordirak (Archivbild). Auch solche Kampfjets fliegen in der aktuellen Offensive gegen den IS. • US AFCENT

Allein diesen März flog die Koalition gegen den „Islamischen Staat" mehr Angriffe als im ganzen Jahr 2020. Grund sind Ansammlungen versprengter Truppen des zerschlagenen „Kalifats" im Nordirak, gegen die eine Großoffensive läuft.

Die US-geführte Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat" (IS) hat ihre Operationen heuer im Vergleich zu 2020 massiv ausgeweitet - oder ausweiten müssen. Demnach flog die Koalition, die 2014 angesichts der Blitzoffensive des IS im Irak und in Nordsyrien gegründet worden war, ihre Aktionen unter dem Namen „Operation Inherent Resolve" (OIR) führt und das operative Hauptquartier in Kuwait hat, allein diesen März schon mehr Luftangriffe gegen den IS im Irak als im gesamten Vorjahr.