Die Lifestylemagazine von damals

Der Platz einer Frau sei daheim – so das bürgerliche Ideal, das in den Moralischen Wochenschriften miterschaffen wurde (Bildausschnitt: "Die fleißige Mutter" von Jean Siméon Chardin).

Die europaweit beliebten „Moralischen Wochenschriften“ des 18. Jahrhunderts formten die stereotypen Geschlechterrollen von Mann und Frau mit, die bis heute nachwirken.

„Sie versprach sein eigen zu seyn, und erfüllte ihre Zusage auch gar bald. Mit Lebensgefahr und in einer finstern Nacht wagte sie es, sich aus einem Fenster zwei Stockwerke hoch herab zu tasten“, heißt es in der Zeitschrift „Die Zuschauerin“ von 1747 über das Liebesleben der schönen Martesia. Und weiter: „Seine Kutsche stund am Ende der Gasse bereit, sie einzunehmen.“