1500 Wiener versuchten 300 Impfdosen zu ergattern

Ein Missverständnis bei der Anmeldung führte zu einem Ansturm bei der Impfstraße im Austria Center. Ordner und Polizisten mussten einschreiten.

Pannen gab es ja in Sachen Impfen schon einige. Am Donnerstag kam es in Wien zu einer weiteren kleineren Episode. Bei der Impfstraße im Austria Center kam es zu einem regelrechten Ansturm an impfbereiten Menschen, sodass sogar die Polizei einschreiten und den Ordnern helfen musste, berichtete die ORF-Sendung „Wien heute.“ Mindestabstände wurde nicht eingehalten, die Verwirrung war groß.

Grund für das Chaos war eine missverständliche Information der Stadt Wien. 300 Impfdosen waren zusätzlich verfügbar geworden. Daraufhin wurden 1500 Personen per Mail und SMS informiert, dass man sich wieder online anmelden könne. Über einen Link habe man die Möglichkeit bekommen, sich für einen Impftermin anzumelden. Das sei 300 Menschen gelungen. „Alle anderen mussten wieder nach Hause geschickt werden“, sagte Sonja Vicht vom Gesundheitsdienst Wien gegenüber „Wien heute“. „Es wurde an die ganze Warteliste verschickt. Das war der Fehler“, sagte Vicht.

Man habe absichtlich mehr als 300 Menschen angeschrieben, hieß es von der Stadt Wien. So wollte man gewährleisten, dass die verfügbaren Impfdosen auch wirklich vergeben werden können. Termine für die 300 zusätzlichen Impfdosen wurden nach dem „First-Come-First-Serve"-Prinzip vergeben.

