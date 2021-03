Valentino Rossi – fahrende Legende und Teambesitzer in spe

(c) REUTERS (MASSIMO PINCA)

Valentino Rossi fährt seine 20. MotoGP-Saison in für das Yamaha-Kundenteam Petronas, an der Seite von „Lehrling" Franco Morbidelli.

Lusail. Vergangenheit und Zukunft tragen beim Auftakt der MotoGP-WM am Sonntag in Katar (19 Uhr, live sport.servustv.com) dieselben Teamfarben. Altstar Valentino Rossi und Vizeweltmeister Franco Morbidelli starten beide für Petronas und Italien, sie verbindet auch eine enge Freundschaft. Morbidelli, 26, war 2013 der erste Fahrer in Rossis VR46 Riders Academy und gilt auch heuer als Titelanwärter.

Und was treibt Rossi mit seinen 42 Jahren noch an? Der letzte seiner sieben MotoGP-Titel liegt zwölf Jahre zurück, sein 115. Sieg vier. Für den „Dottore“ ist es die bereits 20. Saison in der Königsklasse. „Ein ganzes Leben, nicht nur eine Karriere“, meinte Rossi und betonte, dieselbe Leidenschaft, jedoch andere Prioritäten zu haben. „Mit 20 denkst du nur ans Rennfahren. Jetzt verfolge ich sogar ein bisschen Politik auch wenn ich Nüsse davon verstehe.“ Jüngst hat der einstige Party-Tiger sogar laut über Kinder mit Freundin Francesca nachgedacht.

Den Abstieg zum Yamaha-Kundenteam sieht Rossi gelassen, gibt sich kampflustig. „Solange ich mich gut fühle, lasse ich nicht locker. Mein Ziel ist es noch zwei Jahre zu fahren“, erklärte die Zweirad-Legende, die auch ein findiger Geschäftsmann ist. Sein VR46-Imperium verkauft sein Merchandise, managt das des halben MotoGP-Feldes und feilt daran, nach dem diesjährigen Joint Venture mit Esponsorama ab 2022 ein eigenes Team zu stellen.

(swi)