Italien will Gesundheitspersonal zur Impfung zwingen

Die Regierung erhebt die Zahl der Impfverweigerer im Gesundheitsbereich. Premier Draghi will nicht, dass Österreich mehr Impfdosen bekommt.

Italien plant die Einführung einer Vorschrift, die das Gesundheitspersonal zur Corona-Impfung zwingen soll. Damit will die Regierung dem Phänomen der Impfverweigerung unter Mitarbeitern des Gesundheitswesens entgegenwirken. Justizministerin Marta Cartabia arbeite an einer dementsprechenden Verordnung, kündigte Premier Mario Draghi bei einer Pressekonferenz am Freitag in Rom an.

"Die Regierung will eingreifen. Zwar gibt es keinen Impfzwang in Italien, doch es geht nicht, dass nicht geimpftes Personal im Gesundheitswesen mit Kranken in Kontakt kommt", sagte Draghi. Gesundheitsminister Roberto Speranza meinte, die Regierung wolle zählen, wieviele Mitarbeiter im Gesundheitswesen eine Impfung verweigert. Ihre Zahl sei gering, versicherte Speranza.

Für Diskussionen sorgte am Dienstag der Beschluss einer Richterin in der norditalienischen Stadt Belluno. Sie lehnte den Rekurs von zwei Krankenpflegern und acht Mitarbeitern eines Altersheims ab. Die Leitung des Altersheims hatte die Mitarbeiter im Februar vom Dienst suspendiert und sie in Zwangsurlaub geschickt, weil sie die Corona-Impfung verweigert hatten. Die Lohnfortzahlung wurde ausgesetzt. Die Richterin lehnte den Antrag mit der Begründung ab, die Gesundheit der Bewohner des Altersheims sei wichtiger als die Impffreiheit.

Draghi sagt Nein zu Kurz

Unterdessen bekräftigte Italiens Premierminister Mario Draghi sein Nein zur Forderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach zusätzlichen Dosen für Österreich bei der Verteilung von zehn Millionen zusätzlichen Ampullen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes. "In Österreich ist die Lage nicht dramatisch, dort ist die Impfrate ein wenig höher als in Italien. Deutschland und Italien haben Nein zu einer Änderung der Kriterien zur Impfstoffverteilung gesagt", so Draghi.

Bei einer Pressekonferenz nach dem virtuellen EU-Gipfel in Rom erklärte Draghi, dass es nicht zu einem Stopp beim Export von Impfdosen in Richtung Großbritannien kommen wird. "Ein totaler Expertstopp würde die Impfstoff-Produktion zum Erliegen bringen und politische Spannung schüren. Es darf dazu nicht kommen", sagte Draghi.

Die EU hatte am Mittwoch ihre Kontrolle des Exports von Coronavirus-Impfstoffen verschärft, um damit mehr Möglichkeiten zu haben, Lieferungen in Länder zu blockieren, die wie Großbritannien höhere Impfraten aufweisen oder dort produzierte Impfdosen nicht abgeben.

