Doskozils nächste Volte

Die Burgenländer scheren einmal mehr aus der Parteilinie aus. Gut so.

Was Hans-Peter Doskozil grundsätzlich auszeichnet, ist, dass er eigenes Denken immer wieder einmal über parteipolitisches stellt. In den vergangenen Monaten war der burgenländische Landeshauptmann diesbezüglich mitunter allerdings etwas erratisch unterwegs, um es vorsichtig zu formulieren. Nun hat er jedoch wieder die Kurve gekriegt - und wie. Die burgenländischen SPÖ-Abgeordneten im Bundesrat scheren aus der Parteilinie aus und machen den Weg frei für das türkis-grüne Projekt von Eingangstests für den Handel. Der Föderalismus belebt den Parlamentarismus – wer hätte das gedacht?

Doskozil begründete diesen Schritt in der „Kronen Zeitung“ so: „Wir haben im Burgenland nur mehr wenige Intensivbetten für Corona-Patienten frei, daher ist es der dümmste Zeitpunkt, aus parteipolitischem Kalkül wichtige rechtliche Rahmenbedingungen zu blockieren.“ Woran sich dann die Frage anschließt: Wieso macht das dann eigentlich nicht auch die SPÖ Wien bzw. die SPÖ Niederösterreich mit ihren Abgeordneten so? Oder gleich die gesamte SPÖ? Aus parteipolitischem Kalkül?