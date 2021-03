Ein Gewaltverbrechen könne laut Polizeisprecher nicht ausgeschlossen werden. Es laufen die Ermittlungen.

In Mistelbach sind am Sonntagnachmittag eine Frau und ein Kind erschossen in einem Auto aufgefunden worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte er. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

