Die Inszidenz ist das neue Infiszieren

Und ja, Wiederholungen à la „testen, testen, testen“ dürfen einem ruhig auf die Nerven gehen.

Geht es Ihnen auch so auf die Nerven, dass man offenbar nicht einfach nur „testen“ sagen darf, sondern immer „testen, testen, testen“ sagen muss? Ganz ähnlich entwickelt es sich auch schon mit „impfen, impfen, impfen“, was halt witzlos ist, solang man noch zu wenig Impfstoff hat. Da hätte man, sorry für den platten Gag, halt mehr „bestellen, bestellen, bestellen“ müssen, damit die Pharmafirmen auch „liefern, liefern, liefern“. Wie auch immer, der ständige Einsatz der dreifachen Wiederholung mag aus der Emotion heraus verständlich sein, genervt fühlen darf man sich trotzdem.



Um ein bisschen in der Theorie zu wühlen – es handelt sich um die rhetorische Figur der Epizeuxis, der unmittelbaren, drei- oder mehrfachen Wiederholung eines Worts oder einer Wortgruppe. „O horror, horror, horror“ heißt es etwa in Shakespeares „Macbeth“. „Nein! Nein! Nein! Das kann nicht sein“ kennt man aus Schillers „Räubern“. Die Idee dahinter ist, dass man mit der Wiederholung etwas unterstreicht, das Wort mit noch mehr Bedeutung auflädt. Allein, wie wir aus Monty Python's Spam-Sketch wissen, kann die übermäßige Wiederholung auch ins Lächerliche umschlagen. (Und ja, der Ordner, in dem all die Mails von nigerianischen Prinzen landen, ist nach dem Sketch benannt.)



Ob man die Epizeuxis nun bewusst einsetzt oder „testen, testen, testen“ einfach nachplappert, lassen wir jetzt einmal beiseite und widmen uns einem anderen sprachlichen Phänomen der Corona-Ära, der Inszidenz. Die heißt eigentlich Inzidenz, bezeichnet die relative Häufigkeit von Ereignissen und leitet sich vom lateinischen Wort „incidere“ ab, das „vorfallen, sich ereignen“ bedeutet. Die Variante mit dem überzähligen s ist gelegentlich wirklich zu hören. So wie einige bei Ansteckungen immer noch vom „Infiszieren“ sprechen. Und wissen Sie, was das ist? Traurig, traurig, traurig!

