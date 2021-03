Konsumstau in Deutschland

Die Bankeinlagen der privaten Haushalte sind um 182 Mrd. auf 1,73 Billionen Euro gestiegen. Sie dürften nicht so schnell ausgegeben werden, schätzt das Ifo-Institut.

München. Deutsche haben in der Coronakrise Unsummen an Geld gehortet. Doch weder Ökonomen noch die Finanzszene rechnen mit einem baldigen Konsumboom. Nach Zahlen der Bundesbank sind die Bankeinlagen der privaten Haushalte von Jänner 2020 bis Jänner 2021 um 182 Mrd. auf 1,73 Billionen Euro gestiegen. Das Münchner Ifo-Institut schätzt die „Überschussersparnis“ 2020 auf 100 Mrd. Euro – und geht davon aus, dass diese Summe im ersten Quartal noch einmal steigt.

Die Coronawirtschaftskrise hat auf den ersten Blick die paradoxe Folge, dass viele Bürger erheblich mehr Geld auf dem Konto haben als vor einem Jahr. Und ein Ende der Konsumzurückhaltung ist kurzfristig nicht in Sicht. „Ich meine, dass wir auf Sicht bis Jahresmitte eine ähnliche Situation haben werden wie im ganzen vergangenen Jahr“, sagt Jürgen Groß, Präsident des bayerischen Genossenschaftsverbands GVB, dem Dachverband der Volks- und Raiffeisenbanken im Freistaat. „Die Einlagen werden weiter wachsen, das zeigt sich schon in den ersten acht Wochen des neuen Jahres.“



Auf der Kreditseite zeigt sich das entsprechende Bild: „Die Verbraucherkredite waren rückläufig, und die Kontenüberziehung ist sehr stark zurückgegangen“, sagt Groß. „Dispokredite wurden kaum in Anspruch genommen.“ Grund sei die Verunsicherung.

Unfreiwilliges Sparen

In Teilen sei der Spareifer unfreiwillig, sagen Bundesbank und Ökonomen ebenso wie Praktiker aus der Finanzbranche. „Die Kunden hatten deutlich weniger Möglichkeiten zum Konsumieren“, erklärt Christian Nau, Geschäftsführer des Kreditbereichs beim Onlineportal Check 24. „Urlaubsreisen waren kaum möglich, auch größere Anschaffungen gar nicht so einfach.“



Ein zweiter Grund: „Die Banken sind bei der Kreditvergabe an weniger bonitätsstarke Kunden vorsichtiger geworden“, sagt Nau. Als dritten Grund nennt er die verbreitete Verunsicherung.

In Österreich dürfte die Situation ähnlich sein. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellte kürzlich fest, dass „Zwangssparen“ aufgrund der Einschränkungen der Konsummöglichkeiten und „Vorsichtssparen“ aufgrund der erhöhten Einkommensunsicherheit im Jahr 2020 zu einem starken Anstieg der Sparquote auf 13,7 Prozent (plus 5,5 Prozentpunkte) und einem Einbruch der privaten Konsumausgaben (minus 8,8 Prozent) geführt haben. (APA/DPA)