Schwedens neuer Prinz heißt Julian Herbert Folke

Der dritte Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia nimmt Platz sieben der Thronfolge ein.

Der jüngste Sprössling von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia heißt Prinz Julian Herbert Folke. Darüber setzte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) am Sonntag die Regierung in Kenntnis, nachdem Sofia den Buben am Freitag in Stockholm zur Welt gebracht hatte. Der Neffe von Kronprinzessin Victoria wird Herzog von Halland sein und hinter seinen beiden älteren Brüdern Platz sieben der schwedischen Thronfolge einnehmen, wie das schwedische Königshaus mitteilte.

Der schwedische König hatte im Oktober 2019 entschieden, dass einige seiner Enkel nicht mehr offiziell dem Königshaus angehören sollen. Das bedeutete, dass der Nachwuchs von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie von Carl Philip und Sofia künftig keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau ausüben müssen und eher als Privatpersonen angesehen werden. Gemäß diesem Beschluss wird Prinz Julian zwar Mitglied der königlichen Familie, aber nicht des Königshauses sein. Nach Angaben des Hofes wird er somit nicht als Königliche Hoheit betrachtet.

(APA/dpa)