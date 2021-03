Brand in Renesas-Chipfabrik: Schaden größer als erwartet

Sollte die Fabrik länger ausfallen, droht eine weitere Verschärfung des Chip-Engpasses.

Der Schaden durch einen Brand in einer Chipfabrik des japanischen Konzerns Renesas im Nordosten des Landes ist größer als zunächst erwartet. Das sagte eine Firmensprecherin. Es werde mindestens einen Monat dauern, um die Produktion wieder aufnehmen zu können. Der Austausch der durch das Feuer in Folge eines Erdbebens beschädigten Maschinen könne sogar Monate in Anspruch nehmen.

Der Brand in der Renesas-Fabrik wurde durch ein Erdbeben ausgelöst. Ein Austausch der beschädigten Maschinen könnte Monate dauern. APA/AFP/RENESAS ELECTRONICS/HAND

Ein längerer Ausfall könnte den weltweiten Chip-Engpass verschärfen, der bereits jetzt Auto- wie Elektronikhersteller unter Druck setzt. Renesas ist aus den ehemaligen Chip-Sparten der Elektronikkonzerne Hitachi, Mitsubishi Electric und NEC entstanden. Der Infineon-Konkurrent hat bei Mikrocontrollern für die Autoindustrie einen Weltmarktanteil von 30 Prozent, zwei Drittel der in der betroffenen Fabrik produzierten Halbleiter sind für die Autoindustrie bestimmt.

