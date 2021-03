Roger Federer will Schweizer Tourismus stärken

Der Tennisprofi wird Markenbotschafter von Schweiz Tourismus und soll Gäste ins Land holen.

In vielen Ländern hat die Tourismusindustrie durch die Coronavirus-Pandemie stark zu leiden. So auch in der Schweiz. Nun hat man sich das sportliche Aushängeschild des Landes schlechthin - Tennisass Roger Federer - ins Boot geholt. Federer wurde zum offiziellen Markenbotschafter der Destination Schweiz bestellt und wir die Tourismusmarketing-Organisation Schweiz Tourismus (ST) dabei unterstützen, Gäste für einen Besuch in der Schweiz zu gewinnen.

Die Zusammenarbeit soll langfristig stattfinden, Federer und Schweiz Tourismus sollen gemeinsam zahlreiche Projekte entwickeln, um den Standort weltweit zu bewerben. "Ich habe es immer gefühlt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz. Immer, wenn mein Name genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben. Darauf war ich in den ersten 22 Jahren, in denen ich auf der Tour war, sehr stolz, und das wird auch immer so bleiben. Jetzt mit ST zusammenzuarbeiten ist für mich ein logischer Schritt", so der Tennisprofi.

Eine Reihe von Werbesujets und Videos soll Roger Federer vor der Schweizer Kulisse zeigen. So wird er etwa seine Lieblingsorte, aber auch andere Schweizer Highlights präsentieren.

