Wien will Lockdown bis 11. April verlängern

Der Gesundheitsminister berät abermals mit den Landeschefs von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Der Grund: Die hohen Coronazahlen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berät derzeit wieder mit den Landeshauptleuten der Ostregion über weitere Konsequenzen aus den nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen in den drei Bundesländern. Dem Vernehmen nach will Wien über die vergangene Woche festgelegten Verschärfungen über Ostern hinausgehen - bis 11. April. Ob es dazu wirklich kommt, ist noch unklar. Allerdings hatte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schon in der Vorwoche mit einer Verlängerung geliebäugelt. Niederösterreich und das Burgenland wollen indes mit den bereits gesetzten bzw. geplanten Maßnahmen auskommen.

Bei der Besprechung am Montag sind neben den Landeshauptleuten und Anschober auch Gesundheitsexperten anwesend. Die meisten von ihnen hatten zuletzt Zweifel geäußert, ob die "Osterruhe", wie der Lockdown von Donnerstag bis inklusive Dienstag nach Ostern auch genannt wird, mit der Schließung des Handels und Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr ausreichen wird, um die bedenkliche Entwicklung an den Intensivstationen zu stoppen.

Da Anschober und Ludwig die Sorge teilen, könnte es durchaus dazu kommen, dass der Ressortchef der Bundeshauptstadt einen längeren Lockdown mit der Schließung von Handel und persönlichen Dienstleistern sowie Distance Learning für Schüler ermöglicht. Für einige dieser Maßnahmen braucht es nämlich die Genehmigung des Bundes. Allerdings: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ging am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ noch davon aus, dass der Fernunterricht in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 12. April wieder endet. „Es müsste schon sehr viel Gravierendes passieren, dass eine Änderung kommt, aber davon gehe ich nicht aus", sagte Faßmann.

Niederösterreich und Burgenland warten ab

Niederösterreich und das Burgenland wollen jedoch die Entwicklung im jeweiligen Bundesland noch abwarten. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) soll auch angeregt haben, am Ostermontag wieder einen Gipfel mit allen Ländern einzuberufen, steigen doch die Infektionszahlen wieder bundesweit.

In Niederösterreich hofft man, dass neben der "Osterruhe" die selbst schon gesetzten Maßnahmen helfen, die Lage zu verbessern. Dazu gehört etwa, dass bei Infektionsfällen auch K2-Personen verpflichtend getestet werden. An den Volksschulen und Kindergärten wird bereits bei einem positiven Test die Klasse bzw. Gruppe gesperrt. Bei der Südafrika-Variante wiederum endet die Quarantäne nicht nach 14 Tagen, sondern erst bei negativem Test oder einem Infektionsniveau, wo eine Ansteckung praktisch auszuschließen ist. Zudem gibt es ein Vorwarnsystem, wenn eine Gemeinde die Inzidenz von 300 auf 100.000 Einwohner überschreitet.

Sozialpartner drängen auf Entschärfung

Den Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gehen die Pläne indes (schon jetzt) zu weit: "Wir lehnen generelle Zutrittstests im Handel ab", sagte ein Sprecher der Wirtschaftskammer am Montag. "Auch eine generelle FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ohne Differenzierung für Produktionsbetriebe lehnen wir ab."

Bereits in der Vorwoche hatten Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer in Niederösterreich in einem offenen Brief an Anschober die geplanten Regelungen als "zum großen Teil" nicht umsetzbar und "nicht praktikabel" kritisiert. Die Folgen wären "teilweise enorme existenzbedrohende Mehrkosten" oder "sogar ein kompletter Ausfall der Dienstleistungen oder der Produktion", hieß es.

