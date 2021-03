"Ever Given" schwimmt wieder, Stau löst sich langsam auf

113 der wartenden Schiffe sollen bis Donnerstagfrüh ihre Wartepositionen verlassen können und den Kanal durchqueren. Dennoch werde es noch mehrere Tage dauern, bis sich der gesamte Rückstau aufgelöst haben wird.

Nach tagelanger Blockade durch einen quergestellten Riesenfrachter gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Bis zum Dienstagmorgen sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen und den Kanal durchqueren, sagte Osama Rabie, Leiter der Kanalbehörde, am Montagabend nach Medienberichten in Kairo. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Montagabend Kurs aufgenommen.

Nach tagelanger Blockade durch einen quergestellten Riesenfrachter gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. (c) VIA REUTERS (HANDOUT)

Nach Rabies Worten werde nunmehr "rund um die Uhr" daran gearbeitet, den Stau von fast 370 Schiffen, die auf beiden Seiten des Kanals wegen der Blockade auf Reede warteten, auszulösen. Trotz des Endes der Blockade kann es nach Angaben von Reedereien noch mehrere Tage dauern, bis sich die gesamte Warteschlange aufgelöst haben wird. Rabie sagte, der Rückstau solle möglichst innerhalb von vier Tagen aufgelöst werden. Durch die Blockade habe die Kanalbehörde täglich bis zu 14 Millionen Dollar (rund 11,9 Millionen Euro) an Einnahmen verloren.

Das Containerschiff "Ever Given" wurde am Montagnachmittag wieder vollständig flottgemacht. Nach Angaben des Bergungsunternehmen Boskalis hatten Helfer dafür rund 30.000 Kubikmeter Sand weggebaggert. Die niederländische Firma hatte Ägypten bei der Freilegung des quergestellten Frachters unterstützt.

Auch der Schifffahrtsdienstleister Leth Agencies berichtete von der erfolgreichen Bergung des riesigen Frachters. Das 400 Meter lange Schiff bewegte sich nach der Bergung erstmals wieder aus eigener Kraft auf dem Kanal, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Sirenen begleiteten die Fahrt.

Und es bewegt sich wieder: Diese Handyaufnahme hält die erste Fahrt nach der Bergung des 400 Meter langen Schiffes aus eigener Kraft fest. (c) VIA REUTERS (HANDOUT)

Untersuchung des Vorfalls

Die "Ever Given" soll nach der Bergung am Großen Bittersee am nördlichen Ende des Suezkanals untersucht werden. Wann sie ihre Fahrt nach Rotterdam fortsetzen kann, war zunächst unklar. Rabie sagte, zunächst müsse die Untersuchung des Vorfalls vollständig abgeschlossen werden. Der Frachter, der etwa die Größe des Empire State Buildings in New York hat, war am Dienstag vergangener Woche wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen.

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Weg zwischen Asien und Europa. 2020 durchfuhren nach Angaben der Kanalbehörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße.

Das Unglück hat weltweit Lieferketten durcheinandergebracht. Die deutsche Industrie fürchtet Versorgungsengpässe. Der vor gut

150 Jahren eröffnete und vor einigen Jahren erweiterte Kanal ist

Kernstück der kürzesten Seeverbindung zwischen Europa und Asien.

Über die Wasserstraße werden unter anderem Möbel, Elektrogeräte

und Kleidung nach Europa geliefert. Umgekehrt sind durch den

Stau jetzt auch leere Container auf dem Rückweg nach Asien auf

der Strecke geblieben.

Weltweite Folgen und monatelange Auswirkungen

Die dänische Reederei Maersk erklärte, selbst wenn der Kanal

nun wieder eröffnet werde, gebe es noch Wochen, wenn nicht

Monate deutliche Auswirkungen auf die internationale

Schifffahrt. Die Corona-Pandemie hatte bereits zu Engpässen bei

der Einfahrt und Abfertigung in Häfen weltweit geführt. Bei

Maersk und auch beim Hamburger Rivalen Hapag-Lloyd sind

mehrere Schiffe direkt von der jüngsten Blockade betroffen,

indem sie entweder im Kanal feststeckten, davor warten mussten

oder umgeleitet wurden.

Den Schaden für die Wirtschaft schätzte der Logistikexperte der Wirtschaftsuniversität Wien (WU-Wien), Sebastian Kummer, am Montag auf zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro.

(APA/dpa/Reuters)