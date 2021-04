Konfetti aus Saatgut: Blumen soll es regnen

Ein deutsches Start-up hat Konfetti entwickelt, bei dem weder Papierschnipsel noch bunte Plastikteilchen zurückbleiben, sondern Blumen und Pflanzen - es besteht nämlich unter anderem aus Saatgut.

Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und auch wenn sie derzeit nicht so wirklich fallen wollen, werden sie das doch wieder tun - und dort fällt oft noch etwas ganz anderes: Konfetti. Kleine Papierschnipsel oder Plastikteilchen in allen Farben wirbeln auf Hochzeiten oder Kindergeburtstagen durch die Luft. Zurück bleibt Müll am Boden, vereinzelte Stückchen an Orten, wo sie gerne auch liegenbleiben. In der Wiese, unter dem Teppich, in der Sofaritze.