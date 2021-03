Die Bodenhaftung im mythischen Augusta

Emma Spitz kennt Flair und Platz in Augusta: 2019 wurde sie 30.

Zum zweiten Mal schlagen Emma Spitz und die weltbesten Amateurinnen an der Magnolia Lane ab. Diesmal sollen Fokus und Fotos gelingen.

Wien. Zur Premiere des Augusta Women's National Amateur im Jahr 2019 wurde Emma Spitz auf der Webseite noch kurzzeitig als Australierin vorgestellt. Vor dem Auftakt der zweiten Auflage des Turniers der 82 weltbesten Amateurinnen im legendären Golfklub am Ende der Magnolia Lane am Mittwoch wird die 20-Jährige aus Göllersdorf als eine der fünf aussichtsreichsten Spielerinnen präsentiert – diesmal korrekt mit Rot-weiß-rot beflaggt, wie die diesjährige Debütantin Isabella Holpfer.



„Das zeigt, dass sie wertschätzen, wie ich die letzten Monate gespielt habe. Es ist schön auf der Liste zu sein, aber noch besser ist es, am Ende ganz oben zu stehen“, sagt Spitz.