Wer die Ostregion verlassen darf

„Wo wollen Sie hin und warum?“ Fragen wie diese dürfen Polizisten in der Ostregion ab Donnerstag wieder ganztägig der Bevölkerung stellen.

Osterbesuche bei Verwandten sind nur im kleinen Rahmen zulässig. Wien wird den strengen Lockdown außerdem bis zum 11. April verlängern.

Der Dienstag bringt einen Showdown im Parlament: Im Hauptausschuss des Nationalrats wird die neue Corona-Verordnung abgesegnet. Sie bringt Verschärfungen für die Ostregion. Im Bundesrat geht es um die Frage, ob per Gesetzesänderung der Weg für Eintrittstests in den Handel geebnet wird. Aber unter welchen Umständen darf man die Ostregion zu Ostern noch verlassen, was passiert danach, und warum wird es diesmal im Bundesrat spannend?