Die Kärntner Straße wird „persönlich“

"Bewährungsprobe": Kommt das Konzept auf der Kärntner Straße gut an, will es Nespresso weltweit anwenden.

Mit Nespresso und Philip Morris bringen zwei globale Konzerne eine Neuheit nach Wien: In beiden „Boutiquen“ stehen die individuellen Vorlieben der Kunden mit personalisierten Produkten im Vordergrund.

Von der U-Bahn Station Stephansplatz sind es nur wenige Meter in Richtung Oper bis zu den zwei neuen „Boutiquen“ auf der Kärntner Straße. Man erkennt es auf einen Blick: Die Konzerne Nespresso und Philip Morris wollen mit den naturfarbenen, hölzernen Einrichtungen ihrer neuen Filialen Nachhaltigkeit vermitteln. Sie haben sich Wien ausgesucht, um neue Konzepte zu testen.

„Wir zelebrieren Kaffee als Kunst und wollen ein richtiges Atelier-Feeling vermitteln“, sagt Klaus Slamanig von Nespresso Österreich zur „Presse“. Die Filiale am Graben wurde mit der Eröffnung der neuen Boutique am Montag aufgelöst, „weil es keinen Sinn hätte, zwei so große Standorte in unmittelbarer Nähe voneinander zu führen“, sagt Slamanig.

Das Konzept für die Kärntner Straße 9 sei weltweit einzigartig: Interaktion, Personalisierung und Transparenz sollen die Marke auf den insgesamt 720 Quadratmetern nach außen hin verjüngen. Wien wurde wegen des Rufs als Kaffee- und Kulturstadt sozusagen als Versuchskaninchen ausgewählt: Sollte sich das Konzept bewähren, wird es weltweit ausgerollt.

Ein Bild für den „Coffee to go“

Die neue Art von Filiale bietet eine Station namens „Coffee Lab“. Sie startet mit einer sogenannten „Duftberatung“: Der Kunde sucht sich die Kaffeesorte aus, die seiner Nase am besten „schmeckt“, und kann dann das Fachpersonal beim Rösten und Mahlen der Bohne bis hin zur Zubereitung der fertigen Tasse Kaffee beobachten.

Die Coronamaßnahmen lassen die Vorführungen vorerst nicht zu, vom Eröffnungsdatum konnte Nespresso aber nicht abrücken. „Das wäre vertragsbedingt gar nicht möglich gewesen“, sagt Slamanig. Immerhin: Den Kaffeeschaum für den „Coffee to go“ kann man schon jetzt nach seinen Wünschen gestalten lassen und ein Foto per Bluetooth an eine Maschine senden, die das Bild mit Lebensmittelfarbe „aufdruckt“. Zudem sind „Kaffeekochkurse“ geplant, in denen österreichische Spitzenköche zeigen, wie typische Wiener Kaffeerezepte wie „Einspänner“ oder „Fiaker“ klappen.

„Neu“ sind auch gebrauchte Nespresso-Maschinen, die restauriert und günstiger verkauft werden. Das Modell „Citiz“ kostet dann 80 statt neu 149 Euro, „Pixie“ ist für 60 statt 129 Euro zu haben. Auch die gebrauchten Maschinen sollen wohl der nachhaltigen Imagepolitur dienen. Ab Mai gibt es außerdem Kunstinstallationen im Schaufenster.

„Bunte“ Zigarettenalternative

Ein paar Häuser weiter in der Kärntner Straße 16 hat Philip Morris mit der Zigarettenalternative „Iqos“ ebenfalls eine „Boutique“ eröffnet – und damit die erste in Österreich von 230 weltweit. Vor rund einem Jahr wurde das Produkt in Österreich eingeführt.

„Iqos“ verbrennt den Tabak nicht, sondern erhitzt ihn. Eine Maschine demonstriert den Unterschied am Filter, wobei jener der Zigarette deutlich schneller dunkel wird. „Das zeigen wir aber ausschließlich erwachsenen Rauchern“, sagt Ralph Aigner, kaufmännischer Leiter von Philip Morris Austria, zur „Presse“. Daher werde das Alter auch kontrolliert.

Den Tabakerhitzer und seine Hülle können die Kunden nach Vorlieben zusammenstellen: Das Material aus Silikon, Leder oder Textil gibt es in unzähligen Farben. Und im Anschluss werden noch Getränke in der hauseigenen Lounge serviert – auch sie ist wegen der Coronamaßnahmen zurzeit noch geschlossen.[RC18I]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2021)