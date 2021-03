Mitarbeiter feierten Party: Japanischer Minister entschuldigt sich

23 Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sollen die Sperrstunde - und damit die Corona-Regeln - ignoriert haben. Der Vorfall soll untersucht werden.

Der japanische Gesundheitsminister hat sich am Dienstag entschuldigt, nachdem Medien über Ministeriumsmitarbeiter berichtet hatten, die sich spätabends in Tokio entgegen der Corona-Maßnahmen in einem Restaurant getroffen hatten, um eine Abschiedsparty zu feiern. Norihisa Tamura bestätigte, dass 23 Mitarbeiter am 24. März zusammen in einem Restaurant waren. Der Vorfall werde untersucht.

In Tokio und drei umliegenden Präfekturen herrschten zu dem Zeitpunkt aufgrund steigender Corona-Infektionen strengere Regeln. Demnach mussten Restaurants um 21 Uhr schließen. Einige der Partygäste waren jedoch bis nach Mitternacht geblieben.

(APA/Reuters)