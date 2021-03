Australien: Brisbane nach Cluster wieder im Lockdown

Bis Donnerstagnachmittag müssen die zwei Millionen Einwohner der drittgrößten australischen Stadt Brisbane zu Hause bleiben.

Im australischen Bundesstaat Queensland sind am Dienstag acht neue Corona-Fälle aufgetreten, nachdem die Regierung am Tag zuvor einen dreitägigen Kurzzeit-Lockdown in der Hauptstadt Brisbane ausgerufen hatte, um einen lokalen Cluster unter Kontrolle zu halten. Bis Donnerstagnachmittag müssen die zwei Millionen Einwohner zu Hause bleiben.

Australien kommt vergleichsweise glimpflich und mit einem geringen Infektionsgeschehen durch die Pandemie. Das wird dem Corona-Kurs im Land zugeschrieben - er gilt als „sehr hart“, aber „sehr erfolgreich“.

(APA/Reuters/Red.)