Brad Pitt für Brioni: Ausnahmsweise in Farbe

Dass Hollywoodstar Brad Pitt in Brioni-Anzügen gut aussieht, hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Jetzt tut er es als offizielles Werbetestimonial.

Brad is back. Zusammen mit dem Fotografen Mikael Jansson hat sich eines von Hollywoods bekanntesten Aushängeschildern in das gediegene Hotel Chateau Marmont in Los Angeles zurückgezogen, um die neue Werbekampagne für Brioni zu shooten. Es war Pitts dritter Auftritt als Testimonial der Marke. Im Fokus stand die Kollektion für den diesjährigen Frühling und Sommer. Zum ersten Mal seit fünf Jahren sind die Bilder nicht schwarzweiß, sondern in warmen Leinen- und Erdtönen gehalten. Der 57-jährige Oscar-Preisträger wird seit Jahren immer wieder für seine Red-Carpet-Auftritte mit Anzügen des italienischen Luxuslabels versorgt.

Nach vier Anläufen wurde Brad Pitt im vergangene Jahr endlich mit einem Oscar ausgezeichnet. Für seinen Part des Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" holte er sich zum Auftakt der 92. Oscar-Gala in Hollywood die Trophäe des besten Nebendarstellers. Eine gelungene Abwechslung, stand in den vergangenen Jahren doch immer sein Privatleben und die Trennung von seiner Ex-Frau Angelina Jolie und die Obsorgeregelung für ihre gemeinsame Kinderschar ganz oben in den Schlagzeilen.

(red)