Zahl der Arbeitslosen weiterhin rückläufig

Die Zahl der arbeitlosen Menschen sin Österreich sinkt weiter. Ein strenger Lockdown in Ostösterreich wird jedoch auch den Arbeitsmarkt treffen.

Seit Mitte Jänner sinken die coronabedingt sehr hohen Arbeitslosenzahlen im Wochenvergleich. Derzeit sind rund 457.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen gemeldet. Das sind um 4700 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen aktuell relativ unverändert bei rund 487.000 Kurzarbeitenden.

„Wir starten aus Beschäftigungssicht aus einer recht konstanten Ausgangslage in die Karwoche”, kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Arbeitsmarktdaten in einer Aussendung. Die nach wie vor angespannte epidemiologische Situation, vor allem im Osten Österreichs, berge angesichts notwendiger Schließungen aber noch Herausforderungen für den Arbeitsmarkt.

108.000 weniger Arbeitssuchende als im Vorjahr

Zum Vergleich: Ende März 2020 befand sich Österreich im ersten harten Corona-Lockdown. Viele Betriebe kündigten ihre Mitarbeiter und die Arbeitslosenzahlen schossen nach oben. Derzeit gibt es rund 108.000 Arbeitssuchende weniger als im Vorjahr.

Am Donnerstag veröffentlichen das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) die März-Detailzahlen zum Arbeitsmarkt.

(APA)