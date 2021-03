Wellen-Brücke begeistert in China

(c) imago images/VCG (via www.imago-images.de)

Dass es die Ruyi Bridge in der chinesischen Provinz Zehjang wirklich gibt, glaubten viele Menschen zuerst nicht. Dabei ist das wellenförmige Konstrukt ein wahrer Besuchermagnet.

Die 100 Meter lange und auf einer Höhe von 140 Metern gelegene Ruyi Brücke, die sich über das Shenxianju-Tal streckt, ist nicht nur eine Attraktion in Taizhou im Osten Chinas in der Zhejiang Provinz, sondern auch im Internet.

Eröffnet wurde die Brücke im September 2020, innerhalb kürzester Zeit hatte ein Video auf der Plattform Douyin mehr als 50 Millionen Aufrufe. Viele User waren sich damals sicher, dass es sich um ein Fake-Video handelt und die Brücke gar nicht existiert. Das führte zu noch größerer Beliebtheit und Bekanntheit der Brücke.

Denn tatsächlich existiert die Brücke, die aus drei wellenförmigen Brückenteilen besteht und teilweise transparent ist. Und sie ist ein wahrer Besuchermagnet. Benannt ist die Brücke nach dem Ruyi-Zepter, einem Ziergegenstand aus Jade und Holz, das dem Besitzer Glück und Segen bringen sollte.

Für das Überqueren der Brücke sollte man lieber schwindelfrei sein.

Designt wurde sie von He Yunchang, einem Experten für Stahlkonstruktionen bei der China Metal Structure Association. Er war schon bei dem Design diverser Strahlstrukturen involviert, etwa dem Bird's Nest, dem Nationalstadion in Peking und dem CCTV Tower in Peking.

Für das Überqueren der Brücke sollte man möglichst schwindelfrei sein. Selbst der ehemalige kanadische Astronaut Chris Hadfield twitterte ein Video mit der Brücke und schrieb dazu: "Ich hätte gerne bessere Handläufe."

Außergewöhnliche Brücken sind in China besonders beliebt. Hier befindet sich etwa die höchste Glasbrücke der Welt, die längste Seebrücke der Welt und drei der vier längsten Hängebrücken (und die längste Hängebrücke) der Welt.

