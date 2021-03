Suez-Kanal: Neue Angst vor Terror und Piraten

Die gestrandete "Ever Given" setzt ihren Weg fort.

Die Havarie der „Ever Given“ demonstrierte die Anfälligkeit weltweiter Handelsströme. Das könnten sich Terrorgruppen und Piraten zunutze machen, warnen Experten.

Im Suez-Kanal strandet ein Schiff – und in Europa werden Kaffee und Toilettenpapier knapp: Die Havarie des Containerfrachters „Ever Given“ hat die Störanfälligkeit der weltweiten Handelsströme demonstriert. Einige der mehr als 400 Schiffe, die wegen dem Stau an dem Kanal aufgehalten worden sind, haben Öl und Gas geladen, andere haben Kaffeebohnen und Rohstoffe für Toilettenpapier an Bord, die jetzt erheblich später in Europa ankommen werden als geplant.