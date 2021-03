Köksal Baltaci: Ein Jahr mit dem Virus

Seit einem Jahr berichtet "Presse"-Redakteur Köksal Baltaci täglich über das Covid-19-Virus und seine Folgen. Im Gespräch mit Kollegin Eva Winroither zieht er eine persönliche und durchaus kritische Bilanz dieses "Ausnahmejahres". Sie hat mit ihm über all die Fragen geredet, die er immer wieder gestellt bekommt - und wollte wissen, was er darauf antwortet. Was er und die Zeitung falsch eingeschätzt haben und warum er dennoch optimistisch ist.

Köksal Baltacis Recherchen finden Sie hier.