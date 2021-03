Ökostrom: Zu hohe Kosten, zu niedrige Ziele?

Die Energiebranche will höhere Ausbau-Ziele, die Arbeiterkammer niedrigere Förderkosten.

Die diversen Interessensvertreter und Lobbyisten zeigen sich mit dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) der türkis-grünen Koalition unzufreiden – wenn auch aus denkbar unterschiedlichen Beweggründen. So kritisiert der Branchenverband IG Windkraft die Ausbauziele etwa als ungenügend. In den nächsten zehn Jahren würden alte Windkraftanlagen mit einer Erzeugungskapazität von zwei Terawattstunden (TWh) vom Netz gehen. Daher müsse das Ausbauziel von 400 Megawatt auf 500 Megawatt pro Jahr angehoben werden, damit 2030 wirklich zehn TWh mehr Windstrom zur Verfügung stehe als heute. Auch gefördertes Repowering von Windkraftanlagen sei – anders als für Biomasseanlagen – in der aktuellen Fassung des Gesetzes nicht enthalten, kritisierte IG-Windkraft-Juristin Ursula Nährer. Skeptisch ist der Verband weiters mit Blick auf 2024, wenn entschieden wird, ob Windkraftbetreiber künftig um ihre Förderungen wetteifern sollen. Die EU drängt auf diese Ausschreibungen, die Branche sieht sie als Bremse für den Ausbau.

Keine Steuer auf Förderung

Während die Geförderten also nach mehr Zuschüssen rufen, sucht die Arbeiterkammer (AK) nach Wegen, um die Kosten für die Stromkunden zu minimieren. „Ein Kostenanstieg könnte gebremst werden, indem klargestellt wird, dass die Förderbeiträge nicht der Umsatzsteuer unterliegen“, schlägt Christa Schlager, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der AK, vor. Die SPÖ fordert zudem eine Obergrenze von hundert Euro für die jährlichen Ökostrom-Förderkosten für durchschnittliche Haushalte. Die Regierung stemmt sich bisher gegen diese Vorschläge und will nur sozial Schwachen die Ökostrom-Kosten ersparen. (auer)