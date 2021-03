Reform der Champions League: Wie viele Spiele mehr werden es?

Die Uefa diskutiert ab Mittwoch neue Formate ab 2024/2025. Bis zu 100 zusätzliche Partien stehen im Raum. Der Ärger der Fans wächst.

Nyon. Corona hat die Terminproblematik im internationalen Fußball drastisch vor Augen geführt, die Uefa aber nicht von ihrem Vorhaben abgebracht. Ab Mittwoch diskutiert Europas Verband die Reform der Champions League. Die Eckpunkte scheinen klar: 36 statt 32 Teilnehmer, bis zu zehn statt sechs Spieltage sowie insgesamt bis zu 100 zusätzliche Partien. All dies wäre ab der Saison 2024/25 im immer dichteren Spielplan unterzubringen. Mehr Matches bedeuten allen voran für die Uefa: mehr Geld.

In Zeiten leerer Stadien und Umsatzeinbußen dürften sich die Pläne finanziell rechnen. Außerdem wäre so eine geschlossene Super League für Europas Elite einstweilen vom Tisch. Das auf dem Tapet stehende Modell bedeutet, dass die 36 Teilnehmer in einer Art Liga-Modus antreten und ihre zehn Spieltage gegen ausgewählte Gegner bestreiten. Eigentlich hätte die Entscheidung schon am Mittwoch fallen sollen, wurde nun aber auf die nächste Sitzung des Exekutivkomitees am 19. April vertragt.

Schließlich gilt es komplexe Zusammenhänge zu klären: Wie wird bestimmt, wer gegen wen antritt? Bringt jeder Sieg gleich viele Punkte? Wie verhindert man, dass ein Team auf Barcelona, Chelsea und Juventus Turin trifft, während ein anderes beispielsweise gegen Slavia Prag, AEK Athen oder Österreichs Vertreter antreten darf? Die Diskussion ist auch ein Kräftemessen zwischen der Klubvereinigung ECA (ist für zehn Spiele pro Team, direkter Aufstieg der Top acht ins Achtelfinale) und der Vereinigung der europäischen Ligen (bevorzugt acht Spieltage).

Die Fans lassen sich vom Umstand, dass eine undurchlässige Super League der Superreichen vorerst abgewendet zu sein scheint, nicht blenden. Die Initiative „ProFans“ bezeichnete die beabsichtigten Änderungen wegen der absehbaren gestaffelten Anpfiffzeiten und englischen Wochen als „einen Schlag ins Gesicht der Fans – und zwar europaweit“. Chancengleichheit und Fan-Anliegen kämen in der „Geldmaschinerie“ zu kurz.

