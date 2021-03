Österreich blockiert Lieferung von 100 Millionen Impfdosen an EU

Österreich verhindert trotz Einigung beim EU-Gipfel weiterhin die schnelle Hilfe für eine Handvoll osteuropäischer EU-Staaten – und hat keine Verbündeten dafür.

„Froh, erleichtert und zufrieden“ sei er über die Einigung, welche der Europäische Rat am Donnerstagabend in der Frage der ungleichen Versorgung von einer Handvoll osteuropäischer Mitgliedstaaten mit Impfstoffen gegen Covid-19 gefunden habe, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Ende dieses via Videokonferenz abgehaltenen Gipfels gesagt.



Doch schon weniger Stunden später setzte Österreich am Freitag in jener Steuerungsgruppe nationaler Beamter, welche die Impfstofflieferungen untereinander koordinieren, seine Blockadehaltung fort. Jene Steuerungsgruppe, in der gemäß Kurz' Kritik ein intransparenter „Basar“ um Restdosen vor sich geht, der zu einer Unterversorgung von Ländern wie Bulgarien oder Lettland geführt habe. Und auch bei den EU-Botschaftern, welche gemäß der Gipfelentscheidung dieses Problem lösen sollen, gilt: Veto, solange die Republik nicht auch mehr bekommt, als ihr nach der bisher gängigen Pro-Kopf-Formel zusteht. Das bestätigten mehrere Diplomaten anderer Mitgliedsstaaten gegenüber der „Presse“.



Und Österreich scheint ungeachtet der Gipfeleinigung den Druck erhöhen zu wollen: Es blockiert nun nämlich die gesamte Lieferung von 100 Millionen Dosen des Herstellers Biontech-Pfizer, von denen 90 Millionen nach dem Sommer, zehn Millionen aber schon vorher geliefert werden und teilweise zu Linderung der Verteilungsungleichheit eingesetzt werden soll. Warum tut Wien das?