Bolsonaros Befreiungsschlag

Inmitten der eskalierenden Coronapandemie tauscht der brasilianische Präsident mehrere Minister aus, darunter den Außenminister. Ein Grund ist der Streit um die Verteilung von Impfstoffen.

Der totale Kollaps in Brasiliens Gesundheitssystem generiert massive Probleme in der Wirtschaft und gefährdet die politische Stabilität des Landes. Nachdem er vorletzte Woche bereits seinen Gesundheitsminister ausgetauscht hatte, versuchte Präsident Jair Bolsonaro am Montag durch eine große Kabinettsumbildung seine inneren Allianzen zu festigen und das abgekühlte Verhältnis zu den USA zu verbessern.