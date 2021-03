Das Match hinter den Tennis-Kulissen geht weiter

Der Konflikt um die neue Spielergewerkschaft von Novak Djoković ist beim Masters in Miami neu entbrannt und zeigt, wie gespalten das Männertennis ist. Das Problem auf beiden Seiten: Die Motive sind immer noch undurchsichtig. Eine Analyse.

Miami/Wien. Der Kanadier Vasek Pospisil, 30 Jahre alt und Nummer 67 der Welt, zertrümmert in seiner Erstrundenpartie in Miami einen Schläger, flucht vor sich hin und rechtfertigt sich beim Schiedsrichter wie folgt: Er sei nervlich am Ende, seit Andrea Gaudenzi, der CEO der ATP Tour, in einem Videocall eineinhalb Stunden lang auf ihn eingeschrien hätte.