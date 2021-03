Sackerl statt Tüte: Mut zur österreichischen Sprache

Der in Kanada forschende Germanist Stefan Dollinger fordert die Emanzipation der österreichischen Sprache gegenüber dem Deutschen.

Eh! Diese zwei Buchstaben sind für Stefan Dollinger ein Stück Heimat. Die Deutschen kennen diese Modalpartikel zwar auch, allerdings nur mehr in Phrasen à la „wie eh und je“. In Österreich kommt das eh sprachlich hingegen noch in freier Wildbahn vor. Und ist eines von vielen Beispielen, das der Germanist und Anglist für österreichisches Deutsch anführt. Jänner statt Januar, heuer statt dieses Jahr oder eben eh statt ohnehin. Es sind Begriffe wie diese, die der gebürtige Oberösterreicher vom schalen Beigeschmack befreien will, der ihnen gelegentlich anhaftet.