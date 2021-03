Freispruch in Causa Birnbacher: WKStA meldet Rechtsmittel an

(c) imago images

Es geht um einen Kärntner Rechtsanwalt, dem Untreue vorgeworfen wird. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Korruptionsstaatsanwaltschaft erfolgt auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft.

Nachdem ein Kärntner Rechtsanwalt vergangene Woche am Landesgericht Klagenfurt vom Untreue-Vorwurf in Zusammenhang mit der Causa Birnbacher freigesprochen worden war, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Wie WKStA-Sprecher Rene Ruprecht am Mittwoch sagte, erfolgte dieser Schritt auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft.

Bei dem Prozess war es um das Millionenhonorar gegangen, das der Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher 2008 von der Kärntner Landesholding für seine Rolle beim Verkauf der Landesanteile der Hypo Alpe Adria-Bank an die Bayerische Landesbank erhalten hat. Birnbacher hätte für ein Gutachten zwölf Millionen Euro bekommen sollen, erst nach massiven Protesten war das Honorar auf sechs Millionen Euro reduziert worden.

Im Strafprozess 2012 gestand Birnbacher, dass das Honorar teilweise an die Parteien des ehemaligen freiheitlichen Landeshauptmannes Jörg Haider und des Ex-ÖVP-Chefs Josef Martinz fließen hätte sollen. Die tatsächliche Leistung des Steuerberaters wurde vom Gutachter mit maximal 300.000 Euro bewertet, 5,7 Millionen flossen demnach zu Unrecht.

Der vergangene Woche nicht rechtskräftig freigesprochene Rechtsanwalt hatte die Landesholding juristisch beraten. Richter Christian Liebhauser-Karl, der dem Schöffensenat beim Prozess gegen den Anwalt vorsaß, meinte in seiner Urteilsbegründung, der Beweis sei nicht erbracht worden, dass der Anwalt an den Untreuehandlungen mitgewirkt habe. Er habe sich auf die Gutachten namhafter Experten gestützt, diese seien von der Staatsanwaltschaft aber nicht angeklagt worden.

(APA)