"Tut mir sehr weh": Hacker revidiert Wiener Impfplan

Statt 70 Prozent der Wiener können laut Gesundheitsstadtrat Hacker nur 60 Prozent der impffähigen Bevölkerung bis Ende Juni geimpft werden.

Es mache ihm keinen Spaß, heute hier zu stehen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker war bei der Präsentation des Wiener Impfplanes für die kommenden Monate sichtlich geknickt. Er müsse das Impfziel für Wien nach unten korrigieren. Statt den ursprünglich angekündigten 70 Prozent können Ende Juni voraussichtlich nur 60 Prozent der Wiener im impffähigen Alter geimpft werden. „Das", so Hacker, „tut mir sehr weh."

Es habe sich gezeigt, dass die avisierten Liefermengen nicht zur Verfügung stehen. So werden im April nicht wesentlich mehr Impfdosen als im März zur Verfügung stehen, insgesamt für die zwei Monate etwa 500.000 Dosen. Im Mai und Juni werden 1,1 Millionen Impfdosen erwartet. Insgesamt werden bis Ende Juni also rund eine Million Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit bekommen, eine Impfung zu erhalten.

Man operiere in einer „Form von Mangelwirtschaft, das sage ich in aller Bittnernis“, so Hacker. Die Hoffnung, durch weitere zugelassene Impfstoffe im April dem Impfplan einen gehörigen Schub zu verpassen, hat sich nicht realisiert. Von dem kürzlich zugelassenen Impfstoff von Johnson & Johnson werde man erst in der letzten Aprilwoche die ersten Dosen bekommen, und zwar nicht mehr als 10.000. Bei Moderna gibt es genauso wie bei AstraZeneca unregelmäßige Lieferungen, als einziger „stabile Faktor“ habe sich der Impfstoff von Biontech/Pfizer herausgestellt. Hier würden auch tatsächlich jene Liefermengen ankommen, die angekündigt seien.

Für die Detailplanung der Impftermine seien die unregelmäßigen Lieferungen eine enorme Herausforderung. Müssten doch auch die Zweitimpfungen einberechnet werden. „Das bedeutet, dass wir nicht so viel impfen können, wie im Lager liegt."

Schuld an den geringeren Liefermengen wolle Hacker niemandem zuschieben, auch nicht der Bundesregierung. „Faktum“ sei aber, dass es zwischen den Ansagen und Ankündigungen über zusätzliche Lieferungen ein „Delta gibt, das größer ist als wir wahrhaben wollen."

Impfzentrum Messe wird nicht aufgesperrt

Das neben dem Austria Center zweite angedachte Impfzentrum am Standort Messe wird vorerst nicht aufsperren, kündigte Hacker an. Mangels ausreichend verfügbarer Impfdosen wäre das "sinnlos". Nichtsdestotrotz werden am 12. April auch die niedergelassenen Ärzte beginnen können, zu impfen. Diese sollen sich zunächst auf die von ihnen betreuten Hochrisikopatienten über 65 Jahren konzentrieren. Ebenfalls an der Reihe ist die Altersgruppe 75plus.

Beide Gruppen können sich aber bereits für eine Impfung in einen der Impfstraßen anmelden. Und zwar auch jene, die bisher nicht auf der Impfplattform Impfservice-Wien vorgemerkt waren. Zudem könne auch jemand anders die betreffende Person anmelden. Hacker rief die jüngere Bevölkerung dazu auf, ihren älteren Verwandten dabei zu unterstützen.

