Knapp 70 Prozent in Österreich für Ankauf von Sputnik V

Der Zuspruch zu dem russischen Impfstoff ist laut einer Umfrage unter Männern höher als unter Frauen. Österreich verhandelt derzeit mit Russland über eine Million Dosen.

69 Prozent der Österreicher sprechen sich laut einer Umfrage für einen Ankauf des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V aus. 57 Prozent der Befragten könnten sich auch vorstellen, sich selbst mit dem in der EU noch nicht zugelassenen Impfstoff impfen zu lassen, wie aus der Online-Befragung des Meinungsforschungs-Unternehmens research affairs hervorgeht. Der Zuspruch unter Männern ist dabei höher als unter Frauen, so das Institut am Mittwoch.

Männer und ältere Menschen sprechen sich laut der Umfrage tendenziell stärker für den Ankauf von Sputnik V in Österreich aus. Rund 74 Prozent der befragten Männer, aber nur 64 Prozent der befragten Frauen, antworteten auf die Frage "Soll Österreich den Impfstoff Sputnik V zukaufen, um die Impfungen in Österreich zu beschleunigen?" mit Ja. Personen ab 60 Jahren (80 Prozent) befürworten den Ankauf stärker. Auch was die eigene Impfung betrifft, zeigten sich Männer und über 60-Jährige Sputnik V gegenüber offener. Besonders skeptisch sind laut Umfrage 30 bis 39-Jährige.

Österreich verhandelt derzeit mit Russland über die Lieferung von einer Million Dosen des russischen Corona-Vakzins. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft dazu am Nachmittag den russischen Botschafter in Wien, Dmitri Ljubinski. Entscheidung ist für heute laut Bundeskanzleramt aber noch keine zu erwarten.

