WM-Qualifikation: Die verlängerten Wege bis nach Katar

Die Pandemie hat die Terminpläne durcheinander gewirbelt. Nur in Europa und der Karibik wird derzeit um WM-Tickets gespielt. Über den Stand der Dinge in den Konföderationen.

Wien. Zumindest einen Vorteil hat die höchst umstrittene Winter-WM in Katar, die am 21. November 2022 angepfiffen wird. Die fünf zusätzlichen Monate im Vergleich zum üblichen Juni-Termin verschaffen im dichten Terminkalender des internationalen Fußballs zumindest etwas Luft, um die vielen Corona-bedingten Verschiebungen abzufangen. Letztmals 32 Mannschaften (2026 wird auf 48 aufgestockt) werden im Wüstenstaat um den Titel spielen. In Europa weiß auch Österreich bis Jahresende, ob der Gruppensieg und damit das WM-Ticket gelungen ist. Nach dem Play-off Ende März 2022 stehen die 13 Uefa-Teilnehmer für die Endrunde im Wüstenstaat fest. Und wie ist der Stand der Dinge in den anderen Konföderationen?