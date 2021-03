London & Brüssel, (not) Best Friends

London sucht die Nähe zu Irland. Denn Dublin ist der Schlüssel für erfolgreiche Verhandlungen mit der EU.

Wenn das Vereinigte Königreich nach all den Jahren der Verhandlungen mit der EU eines gelernt hat, dann, dass mit der EU aus einer Position der Stärke heraus verhandelt werden muss. Sollte also Großbritannien jemals überlegen, der EU erneut beizutreten, müsste zuerst eine gute Ausgangsposition sichergestellt werden. In solch einem Fall würde sich zudem die Frage stellen, worin der Vorteil eines erneuten Beitritts liegen würde.