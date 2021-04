Die Renaissance der Fastenkrippen

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das Letzte Abendmahl (Bildmitte), Kreuzigung (li.) und Auferstehung: Eine von mehreren Fastenkrippen, die in der Peterskirche in Wien gezeigt werden. • (c) Mirjam Reither

Sie sind eine fast vergessene Tradition: Fastenkrippen, die – oft lebensgroß – den Leidensweg Christi darstellen. Ein Krippenverein bemüht sich darum, dass die österlichen Krippen wieder bekannter werden.

Ostereier, Osterratschen, Osterfeuer: Es gibt viele Brauchtümer zu Ostern, die seit Generationen gepflegt werden. Ab und zu geht eine im Laufe der Jahrhunderte verloren, gerät in Vergessenheit, bis sie kaum noch jemand kennt.

Die Fastenkrippen etwa. Krippen verbindet man gemeinhin mit Weihnachten und der Darstellung von Maria, Josef und dem Jesuskind im Stall. Tatsächlich aber gab es früher – in der Barockzeit waren sie in unseren Breiten sogar äußerst beliebt – auch Krippen, die in der Fastenzeit das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu darstellten. Man nennt sie Fasten- oder Passionskrippen.