Osten verlängert den Lockdown

Am Donnerstag geht der Osten in den Lockdown. Bis 11. April. Denn nach Wien verlängern auch Niederösterreich und das Burgenland. Doch dabei wird es wohl nicht bleiben.

Osterruhe, Pause, Lockdown: Wie immer man es nennt, es tritt am Donnerstag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in Kraft. Und in allen drei Bundesländern wird der Lockdown bis 11. April dauern. Wie am späten Mittwochnachmittag nämlich bekannt wurde, folgen das zögernde Niederösterreich und das Burgenland, das schon vorher auf ein einheitliches Vorgehen drängte, dem Beispiel Wiens und verlängern den Lockdown.